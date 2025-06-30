Капитальный ремонт завершили в детском лагере «Осетр» в Зарайске

Детский оздоровительный лагерь «Осетр» завершил масштабную подготовку и ждет встречи с маленькими отдыхающими. После капитального ремонта лагерь готов распахнуть свои двери для летних каникул.

Накануне открытия глава округа Виктор Петрущенко совместно с представителями межведомственных служб провел итоговую проверку готовности учреждения к приему детей. В ходе осмотра комиссия оценила качество проведенного ремонта и убедилась в готовности лагеря к работе.

В рамках рабочего визита были осмотрены отремонтированные жилые корпуса, складские помещения, котельная и прачечный комплекс. Благодаря проведенным работам теперь во всех пяти корпусах лагеря есть горячая вода и отопление. В этом году, в связи с продолжающимися ремонтными работами, в лагере будет организовано две смены, каждая из которых примет по 160 детей.

«Мы сделали все возможное, чтобы дети могли провести летние каникулы с пользой и в хороших условиях. Лагерь 2 июля распахнет свои двери для первой смены, где ребят ждут увлекательные мероприятия, новые друзья и незабываемые впечатления», — сообщил Виктор Петрущенко.

В этом сезоне организаторы подготовили разнообразную программу, включающую в себя творческие, спортивные и образовательные мероприятия.