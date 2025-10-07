Капитальный ремонт завершили в 1,5 тысячи многоквартирных домов Подмосковья

В 1 522 жилых домах Подмосковья завершили капитальный ремонт. В этом году подрядчики должны отремонтировать еще более трех тысяч многоэтажек. Об этом сообщил гендиректор регионального фонда капремонта Дмитрий Сватковский на еженедельном оперативном совещании губернатора.

Он напомнил, что краткосрочный план капремонта на 2023–2025 годы включает 7 246 домов. В 2023 году фонд отремонтировал 365 МКД, в 2024-м план включал 2 625 домов.

К зиме подрядные организации завершили работы в 97 домах. Особенно фонд контроллировал состояние центрального отопления, кровель и мокрых фасадов.

Сейчас к выполнению представлены 847 МКД. Из них 294 дома имеют более чем 70%-ю готовность, в догоняющем графике — 553 объекта.

Также гендиректор регионального фонда капремонта подвел рейтинг органов местного самоуправления. План по развитию на более чем 60% выполнили 33 муниципалитета.

После анализа были сформированы решения, согласно которым план на следующий год будет утверждаться до 1 октября текущего года, а контракты — до 1 декабря. Заключать их будут по принципу «один дом — один подрядчик» сроком на год. Отдавать предпочтение собираются преимущественно квалифицированным исполнителям.

Кроме того, во всех домах, включенных в план на 2027–2028 годы, будет проведено дополнительное техническое обследование.