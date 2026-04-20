Капитальный ремонт водовода завершат в Богородском округе в 2026 году

Рабочий выезд, в рамках которого специалисты проверили ход ремонтных работ водовода Ямкино — Молзино состоялся в Богородском округе. Напомним, для выполнения столь масштабных работ в конце минувшего года был заключен муниципальный контракт с подрядной организацией, и в феврале подрядчик приступил к их выполнению.

В деревне Молзино находится основной водозаборный узел, откуда идет основная подача воды жителям Ногинска. В настоящее время здесь ведется капитальный ремонт, в рамках которого будет осуществлена замена водоводов.

Решение о проведении столь масштабных работ было продиктовано давно назревшей необходимостью. Объекты обеспечивают водой 90% города. Неоднократно происходили ситуации с некачественной поставкой воды и перебоями. Нынешние водоводы были проложены в 1980-е годы. За годы эксплуатации возникла необходимость провести их замену.

Сейчас идет прокладка временной трубы, чтобы исключить возможные перебои. Временный водовод будет работать до момента запуска двух веток нового построенного основного водовода.

Первые положительные изменения жители должны будут заметить уже в мае–июне этого года. Параллельно идет замена основных труб, но их подключат позже. Работы ведутся без выходных и праздников. Ежедневно на стройплощадке задействованы пять единиц техники и 8-10 человек в смену. Окончание всех работ намечено на декабрь 2026 года.