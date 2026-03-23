Капитальный ремонт во втором корпусе протвинского лицея близится к завершению

Во втором корпусе протвинского лицея в городском округе Серпухов идет активный этап капитального ремонта. Строительные работы достигли финишной стадии, и в помещениях звучит гул инструментов.

Начальник участка строительной компании «Стройинвест» Сергей Кузнецов сообщил, что стены в корпусах начальной и старшей школы почти полностью окрашены. Рабочие готовятся к установке подвесных потолков.

В пищеблоке сделали дополнительный эвакуационный выход. Укладка плитки на стены близится к завершению. Осталось дождаться поставки оставшегося материала и оборудования для вентиляции, разводка которой уже выполнена.

Металлические балки в актовом и спортивном залах прошли огнезащитную обработку и окраску. Сейчас в этих помещениях ведутся электромонтажные работы: специалисты прокладывают кабель под светильники и начинают наносить первый слой краски.

На этой неделе в лицее ждут художников для оформления стен. Рисунки появятся в нишах коридоров и перед входами на лестницы.

На объекте трудятся 43 человека. Помимо внутренней отделки, бригады ведут земляные работы на улице — готовят основание под пандус у центрального входа.

Завершение капитального ремонта второго корпуса лицея запланировано на третий квартал 2026 года.