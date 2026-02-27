Капитальный ремонт внутридомовых газовых сетей проведут в Истре

В муниципальном округе Истра в рамках программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов продолжается системная работа по обновлению фасадных и внутренних газопроводов с установкой датчиков контроля загазованности. В этом году планируют обновить коммуникации по трем адресам.

Работы проведут в городе Дедовск, на улице Красный Октябрь, в доме № 1, в Румянцеве, на Школьной в доме № 56 и в Истре на улице Ленина, 72. Там полностью заменят внутридомовые газовые сети на современные и новые, которые будут отвечать всем требованиям безопасности и иметь более продолжительный срок эксплуатации, чем прошлые коммуникации.

Подобные работы проводили в прошлом году: в селе Новопетровское, на улице Полевая в доме № 5, в селе Рождествено, на улице Центральная, дом 7 и в поселке Глебовский, в 41 доме на улице Микрорайон.