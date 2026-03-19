Капитальный ремонт в Центре развития творчества детей и юношества в Чехове близится к завершению

Центр развития творчества детей и юношества в городе Чехов переживает масштабную трансформацию. Рабочие занимаются капитальным ремонтом здания, и на данный момент они монтируют потолки и утепляют чердачные помещения. Об этом сообщил мастер подрядной организации ООО «Гефест-Строй» Георгий Мероян.

По его словам, между этажами были удалены старые перекрытия и построены новые. Для этого поменяли деревянные балки и установили направляющие из шляпного профиля. На втором этаже строители делают черновые потолки, обшивая их гипсоволоконными влагостойкими листами в два слоя. Затем будут смонтированы чистовые конструкции — навесные потолки «Армстронг».

Также рабочие утепляют чердак, закладывая в перекрытия плиты из минеральной ваты. Ранее в здании завершили черновую отделку стен и частично стяжку полов. Проложили инженерные сети отопления и водоснабжения, установили радиаторы отопления и проложили трубы водопроводов.

На первом этаже под потолками сделали воздуховоды и вентканалы. Следующий этап — монтаж систем электроснабжения, канализации и «слаботочки». Мощность электросети планируют увеличить с 20 до 80 кВт, чтобы центр творчества отвечал всем необходимым техническим требованиям.

Снаружи строители полностью поменяли кровлю, уложив металлочерепицу. Завершили большую часть фасадных работ и установили новые пластиковые окна, что повысило гидро- и теплоизоляцию, а также энергоэффективность здания.

Близлежащую территорию благоустроили на 90%: заасфальтировали проходы и проезды, построили новую детскую площадку. Заключительный этап — озеленение, которое проведут в апреле-мае.

Здание было возведено 70 лет назад, и его обновление давно назрело. Учебное заведение включили в госпрограмму Московской области «Строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры». Завершить модернизацию планируют до начала нового учебного года.