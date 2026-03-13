Капитальный ремонт в центре культуры имени Л. Н. Кекушева близится к завершению

В городском округе Пушкинский, в городе Ивантеевке, продолжается капитальный ремонт центра культуры имени Л. Н. Кекушева. Готовность здания достигла примерно 85%, и работы вышли на финальную стадию.

Начальник участка компании «Интеграция» Денис Голубев сообщил, что строители наносят декоративную штукатурку, красят стены и потолки, а также заканчивают установку дверей. Осталось смонтировать всего шесть дверей.

Инженерные системы практически готовы. В здании запущено отопление, смонтированы электрощитовая и вентиляционная камера, продолжается обустройство серверной. Параллельно специалисты устанавливают выключатели, розетки и элементы слаботочных систем. Санузлы почти готовы: установлены раковины и унитазы, заказаны перегородки.

Особое внимание уделяется сцене. Там идет монтаж технологического оборудования — музыкальной аппаратуры и системы сценического освещения.

В ближайший месяц строители планируют заняться благоустройством территории. Им предстоит уложить около 700 квадратных метров тротуарной плитки. Также они завершат финальную отделку внутри здания и монтаж инженерного оборудования.

Завершить строительно-монтажные и пусконаладочные работы планируют к середине апреля. Однако для посетителей центр культуры откроется немного позже — ориентировочно в мае. Тогда сюда смогут вернуться творческие коллективы и зрители.