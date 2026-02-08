Капитальный ремонт в школе Солнечногорска: работы идут по плану

В городском округе Солнечногорск, в поселке городского типа Менделеево, на улице Куйбышева, 13, продолжается капитальный ремонт школы. На данный момент строители полностью завершили демонтаж старой штукатурки. Внутри здания возводятся новые стены и перегородки из кирпича и пеноблоков, эта работа выполнена примерно на 40%.

Родители учеников школы лично ознакомились с ходом работ. Они осмотрели спортивный зал, где готовится основа для современных покрытий, оценили простор будущей столовой и увидели, каким будет кабинет директора, медицинский блок, обновленная лестница, актовый зал и пищевой блок.

«У нас все идет по плану, — отметила директор школы Юлия Шапакина. — Мы сегодня с группой активных родителей впервые в этом году посетили объект и увидели множество изменений».

Все работы ведутся в рамках масштабной программы по модернизации образовательной инфраструктуры. Капитальный ремонт позволит создать для школьников комфортную, безопасную и технологичную среду, соответствующую современным стандартам обучения.