Капитальный ремонт в школе № 32 в Балашихе завершат к 1 сентября 2025 года

Капитальный ремонт школы № 32 на улице Крупской проходит с опережением графика, учебное заведение планируют обновить к началу учебного года. Заместитель начальника управления строительного комплекса администрации Балашихи Павел Вечтомов и депутат Мособлдумы Владимир Шапкин проверили, как идут работы.

На строительной площадке ежедневно трудятся около 50 специалистов, благодаря этому удалось значительно ускорить темпы ремонта.

«Подрядчик уже завершил приблизительно 15% от общего объема работ. Ориентировочная дата готовности школы — август 2025 года, чтобы в сентябре дети могли вернуться в обновленное учебное заведение», — отметил Павел Вечтомов.

Капитальный ремонт затрагивает все аспекты школы, включая фасад и внутренние помещения. Особое внимание уделяют теплоизоляции здания, для чего используют высококачественные материалы толщиной от 15 сантиметров. На пятом этаже создадут просторный спортивный зал.

«Мы регулярно проводим такие осмотры — это уже третий из них. Все процессы находятся под контролем. Могу отметить высокое качество выполнения отдельных элементов. Уже начали утеплять внешний контур, и его параметры впечатляют», — добавил Владимир Шапкин.

Напомним, что масштабные работы по капитальному ремонту школы № 32 стартовали в сентябре 2024 года. Первоначально выполнили проектные работы и обследовали здание, а в ноябре начали демонтаж. Капитальный ремонт школы стал частью государственной программы по восстановлению социальных объектов в рамках народной программы партии «Единая Россия».