Капитальный ремонт в школе Дрезны завершится в августе 2026 года

В городе Дрезна Орехово-Зуевского городского округа продолжается капитальный ремонт второго корпуса средней школы №1. На данный момент строительная готовность объекта достигла 30%.

Начальник участка ООО «Региондорстрой» Василий Вегера сообщил, что в образовательном учреждении общей площадью более 3600 квадратных метров рабочие штукатурят стены на первом этаже и ведут кирпичную кладку для возведения перегородок.

Параллельно специалисты меняют инженерные коммуникации: отопление, водоснабжение и канализационные сети. Сейчас рабочие прокладывают трубы теплотрассы, а весной, когда старое отопление выключат, подключат уже новые радиаторы.

Строители также ремонтируют фасад здания. На площадке задействованы 45 рабочих и используется одна единица спецтехники.

Работы ведутся по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Завершить капитальный ремонт школы планируют в августе 2026 года.