Капитальный ремонт в протвинском лицее близится к середине

В городе Протвино, расположенном в городском округе Серпухов, на улице Гагарина, д. 7, полным ходом идет капитальный ремонт второго корпуса протвинского лицея.

На объекте сообщили, что основные отделочные работы выполнены более чем на 70%. Плитка в санузлах и на полу полностью уложена, сборка потолочной системы «Армстронг» выполнена на две трети. Строители покрывают кабинеты вторым слоем краски.

Особенностью обновленного лицея станут барельефы, для создания которых уже приезжали художники. Параллельно электрики настраивают системы безопасности.

На этой неделе строители планируют приступить к фасадным работам. Затем начнутся земляные работы и устройство дорожек на прилегающей территории. Ежедневно на площадке трудятся около 60 человек: сантехники, электрики, плиточники и маляры.

Полностью капитальный ремонт второго корпуса лицея завершится в третьем квартале 2026 года.