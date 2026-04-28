Капитальный ремонт в подольской школе №22 близится к середине этапа

В школе № 22 города Подольска, расположенной на проспекте Юных Ленинцев, продолжается капитальный ремонт. На трех этажах здания уже полностью подготовлена поверхность стен: они оштукатурены и покрыты шпаклевкой.

На втором и третьем этажах электромонтажные работы выполнены на 80%, в то время как на первом только начинаются. Параллельно на всех трех этажах полностью завершены работы по слаботочным системам.

Представитель подрядной организации «АгроСтройАльянс» Абас Содыков отметил, что полы на втором и третьем этажах уже полностью готовы, а на первом — еще ведутся подготовительные работы под стяжку. Завершить их планируется к середине мая. В этот же срок будут полностью закончены полы в пищеблоке и актовом зале.

Фасадные работы также в процессе: утепление фасада выполнено на 70%. В спортивном зале продолжаются кладочные работы, которые планируется завершить к середине мая, после чего подрядчик приступит к устройству перекрытий.

На объекте ежедневно трудятся 57 рабочих, четыре инженерно-технических специалиста, два сотрудника по инженерным системам, а также погрузчик. Работы идут в рамках государственной программы обновления социальной инфраструктуры региона и национального проекта «Молодежь и дети».

Полностью завершить все работы планируется к сентябрю 2026 года.