Капитальный ремонт в Никитской школе завершат к 1 сентября 2026 года

Черновые работы уже выполнены: стены кабинетов оштукатурили, провели электричество. Сейчас в классах и групповых зонах начали красить стены. Для розеток и выключателей смонтировали проводку современным способом — в лотках с потолочным подвесом.

Крышу школы полностью заменили, специалисты почти завершили монтаж вентиляционных каналов — осталось лишь установить оголовки.

Параллельно с внутренними работами приводят в порядок территорию вокруг школы. Заложили основание для спортивного ядра, скоро зальют бетонную плиту и положат резиновое покрытие. Старые аварийные приямки у здания демонтировали и укрепляют заново.

Центральный вход школы вернут на историческое место — строители уже заливают плиту. Старые больные деревья уберут, а территорию заасфальтируют.

Помимо ремонта здания и благоустройства территории в школу закупят новую мебель и оборудование.

Капитальный ремонт проводят по государственной программе Московской области в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Открытие школы запланировано на 1 сентября 2026 года.