Детский сад на улице Попова во Фразине отремонтируют в этом году

Строители продолжают капитальный ремонт дошкольного отделения средней школы №3 имени Героя Советского Союза А. Г. Дудкина на улице Попова в подмосковном Фрязино. Подрядчик завершает фасадные работы, ведет внутреннюю отделку помещений и монтаж инженерных сетей.

«Строительная готовность по всем видам работ составляет 65%. К работам привлечены тридцать рабочих и три единицы техники», — отметил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

В здании детского сада площадью 856 квадратных метров строители обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы проведут во всех групповых помещениях и пищеблоке. Новый облик получит и фасад здания, а прилегающую территорию благоустроят.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Завершить все работы на объекте планируется до конца 2026 года.