Капитальный ремонт в доме на Школьной улице близится к завершению

Многоквартирный дом №5 на Школьной улице в поселке Молоково вошел в программу капитального ремонта. Сейчас специалисты утепляют фасад здания, и работы уже выполнены на 70%.

Строители применяют трехслойные бескаркасные панели, внешняя часть которых покрыта оцинкованным металлом с салатовым полимером. Именно такой цвет выбрали жильцы дома. Этот современный утеплитель обладает рядом преимуществ: он антивандальный, экологически чистый и негорючий. Срок его службы составляет до 40 лет.

Также почти завершен ремонт плоской крыши дома №5. Специалисты полностью демонтировали старое покрытие, выполнили стяжку и утепление кровли. Осталось только установить парапетные крышки и ограждения.

Руководитель подрядной организации «Гамма» Олег Алехин отметил, что за все время работ ни одна квартира не пострадала от протечек. Местные жители, а это около двухсот человек, довольны ходом ремонта, которого они ждали долгие годы. Помимо этого, специалисты строго соблюдают установленные часы проведения шумных работ.

Ремонт фасада и крыши будет полностью завершен до 15 мая.