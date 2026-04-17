Капитальный ремонт в детском саду гимназии №17

В детском саду гимназии №17 в городе Королев полным ходом идут ремонтные работы. Здание, построенное в 1980 году и рассчитанное на 280 мест, претерпевает значительные изменения.

На данный момент 43 рабочих занимаются демонтажем старых оконных рам, подготовкой стен, полов и потолков к новым покрытиям. В подвале заливают новый пол, на втором этаже выравнивают стены. Новые радиаторы уже завезли, а проводку монтируют заново.

Особое внимание уделяется кровле: ее превращают в многослойный «пирог» с покрытием, гидроизоляцией и утеплителем.

Проект не ограничивается лишь косметическим ремонтом. Игровые комнаты увеличили в размерах, санузлы разделили, на первых этажах установят теплые полы, а дверные проемы расширили и укрепили.

В ближайшие недели планируется начать замену окон, обновление пищеблока, водосточной системы, монтаж камер и современной пожарной сигнализации. Не обойдется без изменений и двор — его тоже приведут в порядок.

Все работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Завершить капитальный ремонт планируют в начале следующего года.