Капитальный ремонт в детской хоровой школе «Дубна» близится к середине

В детской хоровой школе мальчиков и юношей «Дубна» продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту. На данный момент строительная готовность составляет 5,5 %. Рабочие активно демонтируют старые конструкции здания и приступают к ремонту кровли.

После завершения ремонта здание полностью преобразится: будут обновлены фасады и крыша, заменены все инженерные коммуникации, сантехническое оборудование, окна и двери. Школа будет подключена к системам видеонаблюдения и пожарной безопасности. Внутренние помещения преобразятся, создав современное, просторное и комфортное пространство для творчества и обучения.

Все работы планируют завершить в конце июля. На стройплощадке задействовано 9 человек.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются из бюджета Московской области.