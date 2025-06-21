Капитальный ремонт учреждений образования проверили в Серпухове

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко совместно с вице-губернатором Московской области Владимиром Локтевым и министром строительного комплекса Подмосковья Александром Туровским провели рабочий объезд стройплощадок учреждений образования в округе. В рамках президентской программы в настоящее время ведутся работы в пяти школах и двух детских садах.

В Школе современного образования (корпуса № 1 и № 2) активно ведутся фасадные работы, а подрядчик приступил к благоустройству прилегающей территории. В Образовательном комплексе имени Владимира Храброго (корпуса № 6 и № 17) продолжаются кровельные, фасадные, штукатурные и общестроительные работы, при этом коммуникации практически готовы.

В Центре непрерывного образования (корпус школы № 9) завершен демонтаж, ведется устройство кровли, общестроительные работы и предчистовая отделка.

В дошкольном отделении «Улыбка» школы № 3 в поселке Пограничный завершены кровельные работы и начата чистовая отделка, а также ведутся фасадные работы и подготовка к благоустройству территории с асфальтированием дорожек и установкой игровых зон.

В дошкольном отделении «Василек» Пролетарской школы в деревне Васильевское идут отделочные работы, завершена кровля и установка окон.

«До начала нового учебного года остается менее трех месяцев. В приоритете — обеспечить своевременное и качественное завершение всех работ», — подчеркнул Алексей Шимко.