Капитальный ремонт центральной библиотеки начался в Чехове

Обновление началось в центральной библиотеке в Чехове. В рамках капремонта здесь уже отремонтировали крышу и зал. Скоро работы проведут внутри — помещения наполнят современным оборудованием.

Летом в библиотеке обновили кровлю и книжный зал. Сейчас рабочие демонтируют стеллажи.

На следующем этапе сюда завезут мультимедийное оборудование, обустроят зоны для зарядки гаджетов, обеспечат доступ к Wi-Fi и электронным информационным ресурсам.

Работы ведут в рамках областной программы по модернизации библиотек в модельные учреждения культуры.

После ремонта библиотека откроется в декабре. Отметим, что ее сотрудники проводят обзоры литературы, викторины, мастер-классы и другие массовые мероприятия, в том числе в школах, детсадах и на городских площадках.

Также учреждение продолжает предоставлять платные услуги по копированию, распечатке и ламинированию документов.

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