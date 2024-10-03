Центр трудоустройства молодежи в Серпухове откроется после капремонта в октябре

Двери Центра по профориентации и трудоустройству молодежи вновь откроются для жителей городского округа уже на следующей неделе. Специалисты заканчивают капитальный ремонт здания.

В центре полностью заменили канализацию, отопление и электрику, настелили новые полы и покрасили стены. Рабочим предстоит еще установить двери, мебель и современный экран для презентаций и просмотра фильмов. В спортивном зале появится новый татами. В отремонтированных помещениях продуманы все детали, к примеру, установленные в удобных местах розетки.

Средства на ремонт здания выделили из бюджета городского округа. Планируется, что новоселье обновленный центр отметит уже на будущей неделе.

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