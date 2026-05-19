Центр культуры «Акрихин» в Старой Купавне капитально отремонтируют в 2027 году

В городе Старая Купавна Богородского городского округа на улице Большая Московская, 116, продолжаются работы по капитальному ремонту Центра культуры «Акрихин». Подрядчик осуществляет демонтаж, отделку и ремонт кровли, сообщила пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Здание Центра, построенное в 1981 году и имеющее общую площадь 6336,2 квадратных метров, ожидает масштабное обновление. В рамках капитального ремонта планируется обновить фасад и входную группу, провести работы по кровле и внутренней отделке помещений. Кроме того, будет произведена замена инженерных сетей, радиаторов, сантехнического оборудования, полов и потолков, окон и дверей. Также в планах — завоз новой мебели и благоустройство прилегающей территории.

Все работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Семья» за счет средств регионального бюджета. Завершение ремонтных работ запланировано на 2027 год.