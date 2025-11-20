Капитальный ремонт центра культуры «Акрихин» начали в Старой Купавне

Подрядчик приступил к реализации контракта на выполнение работ по капитальному ремонту Центра культуры «Акрихин» в городе Старая Купавна. Долгожданная реконструкция проходит в рамках губернаторской программы, продлится до конца 2027 года и будет состоять из двух этапов.

Первый этап — проектно-изыскательские работы. Они частично начнутся уже в этом году. Сейчас подрядчик проводит тщательное техническое обследование здания перед началом масштабных ремонтных работ. Параллельно осуществляется подготовка к предстоящему капитальному ремонту. Процесс контролирует заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов.

Капитального ремонта центра муниципалитет добивался более 10 лет. На время работ все творческие коллективы будут временно размещены в других учреждениях Богородского округа. Руководство «Акрихина» сделает все, чтобы переезд был максимально удобным для детей и родителей, а творческий процесс не прерывался.

Несмотря на строительные работы, культурная жизнь центра продолжается: все запланированные мероприятия, такие как новогодние представления, детские сказки и спектакли, пройдут своевременно и в полном объеме, согласно утвержденному расписанию.

До конца 2025 года кружки и студии будут работать в здании центра в обычном режиме. Активная фаза ремонта запланирована на 2026 и 2027 годы.