Капитальный ремонт центра «Истоки» выполнили на 90%

Работы ведутся в рамках реализации государственной программы Московской области, направленной на комплексное обновление и развитие социальной инфраструктуры региона. Здание «Истоков», построенное в 1971 году, имеет общую площадь 841,7 квадратных метров. По информации, предоставленной Министерством строительного комплекса Московской области, большой объем работ уже завершен.

В частности, строители полностью обновили фасад здания. Проведена полная замена всех инженерных сетей, установлены новые радиаторы отопления и обновлено сантехническое оборудование. Кроме того, во всех помещениях смонтированы новые окна и двери. В настоящее время строительные бригады сосредоточены на завершении внутренней отделки помещений.

Полное завершение всех строительных и отделочных работ, а также ввод обновленного Центра дополнительного образования в эксплуатацию запланированы на конец 2025 года.