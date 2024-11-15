Капитальный ремонт центра досуга «Заря» в Балашихе выполнили на 70%

Культурно-досуговый центр «Заря» городского округа Балашиха отремонтировали на 70%. После реконструкции в здании заработает детская школа искусств № 6 и библиотека.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров посетили Культурно-досуговый центр «Заря», чтобы проверить качество капитального ремонта здания площадью более 2000 квадратных метров.

«Почти доделали кровельные работы и инженерные системы. Приступили к чистовой отделке. После ремонта, помимо культурно-досугового центра, здесь заработает детская школа искусств № 6 и библиотека. Планируем, что сюда придут заниматься более двух тысяч человек», — отметил Игорь Брынцалов.

Здание бывшего Дома офицеров военно-воздушных сил построили в 1974 году. С тех пор его капитально не ремонтировали. Своих воспитанников и посетителей обновленный центр примет уже в будущем году.

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