Капитальный ремонт Центра детского творчества начался в Чехове

В Чехове приступили к капитальному ремонту Центра детского и юношеского творчества. Готовность объекта составила 3%.

Ход работ проверил глава муниципалитета Михаил Собакин.

«Фасад мы должны сохранить, цветовая гамма должна быть такой же. Наверное, все-таки лучше опереться на мнение жителей, потому что решение должно получиться общее», — сказал Михаил Собакин.

В настоящее время рабочие снимают потолочные системы. Им предстоит заменить все инженерные коммуникации и благоустроить прилегающую территорию.

«В настоящее время на объекте работают 15 человек, завершают демонтажные работы. Приступили к устройству полов», — добавила руководитель проекта Лилия Дикая.

По контракту капитальный ремонт должны завершить до февраля 2026 года. Подрядчик прикладывает усилия, чтобы Центр творчества открылся в новом учебном году.