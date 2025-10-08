Капитальный ремонт трубопроводов завершат в Лыткарине в ноябре

В округе близится к завершению масштабный проект по капитальному ремонту магистральных трубопроводов, призванный обеспечить бесперебойное теплоснабжение жителей в предстоящий отопительный сезон. На данный момент основные работы на ключевых участках трубопроводной сети уже выполнены, и подрядная организация приступила к финальному этапу — благоустройству прилегающих территорий, пострадавших в ходе ремонтных работ.

Согласно утвержденному графику, полное завершение всех запланированных мероприятий ожидается до конца ноября текущего года. Помимо изначально запланированных участков, по согласованию с Министерством энергетики Московской области, в программу капитального ремонта был включен дополнительный участок трассы, проходящий вдоль улицы Спортивной. Это решение было принято в целях повышения общей надежности системы теплоснабжения и минимизации рисков, которые могли бы негативно повлиять на стабильное прохождение отопительного сезона.

Параллельно с капитальным ремонтом существующих сетей, в Лыткарине продолжается строительство новой магистральной трассы вдоль улицы Парковой. Этот проект направлен на объединение двух городских систем теплоснабжения — сетей, находящихся в ведении предприятия «Лыткаринская теплосеть», и котельной завода оптического стекла.