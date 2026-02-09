Капитальный ремонт терапевтического корпуса больницы в Луховицах выполнили на 60%

Капитальный ремонт терапевтического корпуса Луховицкой больницы перешел в решающую фазу. На текущий момент объект готов на 60%, однако сроки его полной сдачи в эксплуатацию были скорректированы.

Согласно обновленному графику, контракт с подрядчиком продлен до конца июня 2026 года. Работы на объекте организованы таким образом, чтобы не прерывать лечебный процесс. Ремонт разделен на два этапа. Первый этап уже завершен: отремонтированные помещения активно эксплуатируются — здесь ведут прием врачи и проходят стационарное лечение пациенты.

Оставшаяся часть корпуса в настоящее время подготавливается к демонтажным работам. Пациенты отмечают не только визуальное преображение палат и кабинетов, но и иной подход к лечению благодаря новой технической базе. Работы ведутся в рамках президентской программы и региональной инициативы «Здравоохранение Подмосковья».