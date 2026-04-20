Капитальный ремонт тепловых сетей в Ивантеевке завершат в 2026 году

18 апреля глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов проверил ход ремонтных работ тепловых сетей на улице Заводской в Ивантеевке. Максим Красноцветов отметил, что помимо работ по прокладке теплотрасс, стоит задача по благоустройству территории после завершения всех работ.

Большая часть работ по благоустройству проводится собственными силами местных предприятий.

Проводимые работы направлены на качественное обновление инфраструктуры. Замена изношенных сетей и модернизация теплотрасс положительно скажутся на стабильности подачи ресурса жителям округа. В 2025 году было заменено около 1500 метров тепловых сетей. Также на 2026 год запланирован капитальный ремонт шести участков, пять из которых — в Ивантеевке и один — в микрорайоне Софрино-1.

Максим Красноцветов добавил, что по программе модернизации идет ремонт котельных, которые сейчас также находятся в стадии завершения. Он рассказал, что оформляется документация, и практически на каждом объекте проводится повторное уточнение государственной экспертизы в части объемов и стоимости выполненных работ.