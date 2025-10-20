Капитальный ремонт теплотрассы начали на Керамической улице в Дедовске

Частная котельная «Сокол» передала тепловые сети в собственность муниципального округа Истра. Трубы находились в аварийном состоянии, поэтому приняли решение их полностью заменить.

Собственник котельной отмечал постоянные прорывы и утечки, а специалисты АО «Истринская теплосеть» практически еженедельно выезжали для устранения аварийных ситуаций и проведения ремонта теплотрассы. Этот участок обеспечивал теплом и горячей водой 14 многоквартирных домов и детский сад.

Здесь будут заменены 1600 метров теплотрассы в двухтрубном исчислении, что составляет практически 100% сети. Важно отметить, что работы проводятся без отключения отопления и горячей воды, поэтому в жилых домах и детском садике сейчас тепло. Ремонт выполнен уже на 70%, а закончат его к концу этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в регионе, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.