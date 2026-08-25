Капитальный ремонт теплосетей проведут в Богородском округе

В Богородском округе проводят капитальный ремонт сразу на нескольких объектах теплоснабжения. Модернизация повысит надежность теплоснабжения и улучшит качество коммунальных услуг для жителей.

На центральном тепловом пункте котельной «Полигон» работает бригада из семи специалистов. Сейчас они устанавливают костыли под капельники, сваривают узлы трубопровода котлового контура и контура отопления, собирают узлы трубопровода системы отопления и монтируют ПРЭМы. Отставания от графика нет. Завершить ремонт и сдать объект планируют в сентябре–октябре 2026 года.

На ЦТП‑2 котельной «Огородная» трудятся четыре человека. Специалисты сваривают узлы трубопроводов Т1, Т2, Т11, Т22, демонтируют пожарную лестницу и монтируют ворота. Отставаний также не зафиксировано. Окончание работ запланировано на 2027 год.

Реконструкция котельной «Авдотьино‑Нижняя» отличается более широким масштабом — мощность планируют увеличить до 4,6 МВт. Подготовительный этап полностью завершен: проектно-изыскательские работы выполнены на 100 процентов, получено положительное заключение госэкспертизы и технические условия, оборудование скомплектовано на производственной базе.

На площадке работают шесть специалистов. Они смонтировали тепловентиляторы, узел учета тепловой энергии и дымовую трубу. Внутриплощадочные сети ведутся по графику, отставаний нет. Пусконаладочные работы запланированы не позднее 31 августа 2026 года. Сдать объект планируют в третьем квартале 2026 года.