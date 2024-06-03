Капитальный ремонт теплосетей на улице Гайдара в Подольске выполнили на 30%

Фото: Под надзором специалистов строительного контроля продолжается капитальный ремонт участков тепловых сетей в Подольске / Министерство ЖКХ МО

Ремонт сетей теплоснабжения от котельной, расположенной на улице Гайдара в Подольске, начался в мае и к этому дню сделан на 30%. Коммунальщики прокладывают инженерные сети и выполняют устройство песчаного образования под трубопроводы, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Все этапы работ сопровождают специалисты «УТНКР», контролируя соблюдение процессов и объемов работ. Капитальный ремонт теплосетей улучшит качество подачи ресурсов для 132 тысяч жителей Подольска. Произойдет полная замена всех внутренних коммуникаций, сетей, стояков и труб.

Работы выполняются в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Заказчиком выступает комитет по ЖКХ администрации городского округа Подольск.

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