Поликлинику в Королеве откроют после ремонта в марте

Завершаются работы по капитальному ремонту здания старейшей городской поликлиники на улице Циолковского. Строительная готовность превысила 96%. Специалисты заканчивают установку слаботочных систем и систем видеонаблюдения, а также проводят пусконаладочные работы для новых инженерных сетей.
Здание, построенное в 1956 году, преобразилось: новые фасады, кровля, окна и двери придают ему современный вид. Внутри полностью отремонтированы помещения: стены покрашены, пол покрыт плиткой и линолеумом. Для удобства пожилых людей и посетителей с ограниченными возможностями здоровья установлены пандусы и поручни. Территория вокруг здания полностью благоустроена.
Обновленная поликлиника возобновит свою работу до конца марта.
