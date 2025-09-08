Капитальный ремонт стадиона завершат в Зарайске к концу сентября

Модернизация спортивного сооружения полным ходом продолжается в Зарайске. Завершение всех работ и открытие обновленного стадиона для соревнования и тренировок ожидается в конце текущего месяца.

На стадионе вместо старого естественного газона появится современное искусственное покрытие. Благодаря этому спортсмены смогут играть в любую погоду и без ограничений по времени. Также обновят беговые дорожки — вместо старых четырех установят три широких с безопасным прорезиненным покрытием. Мощность освещения стадиона увеличится вдвое, что позволит проводить мероприятия в вечернее время.

На футбольном поле появится новое современное табло, что позволит зрителям следить за ходом игры и результатами. Количество мест на трибунах расширят до трехсот, создав таким образом более комфортные условия для болельщиков. На территории обустроят две отапливаемые раздевалки с душем и туалетами.

Обновленный стадион станет востребованным спортивным комплексом для местных жителей и спортсменов и создаст новые возможности для развития физической культуры и спорта в Зарайске.