Капитальный ремонт стадиона «Торпедо» начался в Орехово-Зуеве

Планируется полная замена инженерных коммуникаций, сантехники и освещения. Отремонтируют спортивные залы и раздевалки, обновят беговые дорожки и футбольное поле. В рамках предстоящих работ также будет благоустроена прилегающая к стадиону территория.

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий отмел, что работы выполняются в хорошем темпе и по графику. Сейчас специалисты заканчивают демонтаж полов, перегородок в здании и монолитной плиты со ступеней трибуны.

Отметим, что последняя реконструкция стадиона проводилась в 2007 году.

По данным краеведов, в начале XX века на месте «Торпедо» в Орехово-Зуеве располагался футбольный плац, на котором играла команда местных купцов. В 1966 году там открылся новый современный стадион, ставший одним из спортивных центров города.