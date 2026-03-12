Капитальный ремонт спорткомплекса в Одинцове завершили на 50%

Площадь комплекса «Старый городок» составляет 1870 квадратных метров. На площадке ежедневно трудятся 20 рабочих и задействовано две единицы специализированной техники.

Сейчас подрядная организация ведет монтаж современных оконных блоков, устройство внутренних перегородок и обновление фасада здания. Параллельно специалисты монтируют новую систему вентиляции и выполняют штукатурку стен, готовя помещения к чистовой отделке.

С начала ремонта строителям предстояло проделать масштабную работу: полностью демонтировать устаревшее оборудование и старые покрытия, привести в порядок кровлю.

Впереди — завершение фасадных работ и внутренняя отделка. Так, в обновленных залах появятся новые напольные покрытия и потолки. После этого строители приступят к благоустройству помещений: завезут современную мебель и установят новое спортивное оборудование, соответствующее всем стандартам.

Ремонтные работы планируется полностью завершить в августе. Это позволит 1 сентября вновь открыть двери для юных спортсменов.