Капитальный ремонт спортивной площадки у школы № 16 завершили в Коломне

На спортплощадке уложили новые беговые дорожки общей протяженностью 400 метров — трехсотметровую кольцевую и прямую стометровку. Также специалисты оборудовали зоны для спортивных игр — футбола, баскетбола и волейбола. Появились разнообразные воркаут-тренажеры, комплексы с турниками и брусьями и полноценный сектор для прыжков в длину с качественным покрытием из резиновой крошки.

«По проекту губернатора Андрея Воробьева „Открытый стадион“ эта благоустроенная спортивная зона станет доступной не только школьникам, но и всем жителям микрорайона. На сегодня в нашем городском округе открыто 11 аналогичных площадок», — отметил Александр Гречищев.

Спортивная площадка у школы № 16, как и все остальные территории проекта «Открытый стадион», доступна для всех желающих ежедневно с 6:00 до 22:00.