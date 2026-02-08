Капитальный ремонт спортивного комплекса «Мещера» в Егорьевске близится к середине

В административном здании спортивного комплекса «Мещера» в Егорьевске идет капитальный ремонт. После завершения работ пространство станет современным, удобным и безопасным для всех посетителей и сотрудников.

На данный момент специалисты выровняли стены и установили подоконники на втором этаже. Снаружи здания монтируются откосы и отливы на окнах, а фасад закрывается современными панелями. Это не только улучшит внешний вид здания, но и повысит его теплоизоляцию.

Особое внимание уделяется системам, обеспечивающим комфорт и безопасность. Электрики проложили кабельные трассы, а специалисты по слаботочным системам готовят линии для связи и сигнализации. На территории уже работают четыре новые видеокамеры, которые круглосуточно следят за порядком.

Все работы ведутся в рамках контракта, завершить который планируется к первому июня 2026 года. После ремонта сотрудники и гости «Мещеры» получат обновленное светлое пространство с продуманной планировкой и новыми коммуникациями, оформленное в стильной красно-бело-черной гамме.