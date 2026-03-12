Капитальный ремонт школы в Софрине выполнен на 25%

В Пушкинском округе масштабная реконструкция здания «Софринского образовательного комплекса» на улице Полевой вошла в активную фазу. Как сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области, строительная готовность объекта достигла отметки в 25%.

Проект направлен на полное переосмысление старого школьного здания и создание современной образовательной среды. Здание было построено в 1970 году и за полвека эксплуатации перестало отвечать современным требованиям безопасности. Обновление корпуса площадью почти 4,5 тысячи квадратных метров, рассчитанного на 600 учеников, стало возможным благодаря реализации национального проекта «Молодежь и дети».

«На объекте трудится усиленная бригада — более 45 квалифицированных специалистов и инженерно-технических работников. Сейчас основные усилия сосредоточены на „скелете“ здания и его защитных конструкциях. Идет демонтаж старого покрытия и подготовка к монтажу новой, современной крыши. В планах — полное утепление и облицовка фасада, что значительно повысит энергоэффективность здания. Мастера прокладывают новые коммуникации — от систем отопления и водоснабжения до современной электропроводки и вентиляции. Внутри помещений ведутся общестроительные задачи, подготовка стен и полов к последующей чистовой отделке», — сообщил представитель подрядчика.

Реконструкция предполагает не только ремонт, но и переоснащение. В школе заменят все оконные блоки на современные стеклопакеты, установят новые двери и обустроят входные группы. После завершения строительной части классы наполнятся новой мебелью и учебным оборудованием. Свои двери обновленная школа распахнет к началу нового учебного года — 1 сентября 2026 года.