Капитальный ремонт школы в поселке Черусти завершат в Шатуре в 2026 году

Обновление образовательного учреждения началось в поселке Черусти. О том, как будет организован учебный процесс на время ремонта, рассказали на встрече с родителями учеников.

Встречи с родителями прошли во всех четырех точках, где будут учиться дети — двух детских садах, доме культуры и школе. Участники мероприятий смогли лично убедиться в готовности помещений.

Заместитель главы округа Наталья Федорова, и. о. начальника управления образования Наталья Веселова, директора рошальских школ № 2 и № 6 Сергей Евплов и Светлана Германова объяснили особенности организации обучения.

Начальная школа останется в поселке. Первый и третий классы будут учиться в детском саду № 9, второй класс — в здании детского сада № 13, а два четвертых класса — в помещениях библиотеки в доме культуры. К началу занятий в местах размещения учеников в детских садах и доме культуры выполнен ремонт, завезли школьную мебель, оформили и адаптировали под учебный процесс групповые помещения.

Ученики пятых-девятых классов продолжат обучение в рошальской школе № 6. Три комфортабельных автобуса большой вместимости будут доставлять школьников к месту учебы.

В результате капремонта в школе заменят инженерные коммуникации, выполнят внутреннюю отделку помещений в соответствии с современными стандартами и требованиями безопасности, закупят новую мебель и оборудование. Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2026 года.