Капитальный ремонт школы в Орехово-Зуеве завершат к сентябрю

В деревне Кабаново Орехово-Зуевского округа полным ходом идет преображение средней школы № 10. Учебное заведение, построенное в 1963 году, переживает масштабную реконструкцию в рамках государственной программы капитального ремонта социальной инфраструктуры Подмосковья.

Этот проект, являющийся частью национального проекта «Молодежь и дети», обещает вдохнуть новую жизнь в стены, которые помнят не одно поколение выпускников. По информации Министерства строительного комплекса Московской области, работы на объекте идут с опережением графика. Сейчас основные усилия сосредоточены на общестроительных и отделочных процессах. Проект реконструкции, охватывающий здание площадью 1785 квадратных метров, предполагает полный комплекс мер по модернизации: кровля и фасад, инженерные сети, безопасность, а также учебные классы и зоны общего пользования.

Кроме того, будет закуплено новое технологическое оборудование и мебель. Обновленная школа № 10 станет современным образовательным центром. Планируется, что двери полностью модернизированного здания распахнутся для учеников в сентябре 2026 года.