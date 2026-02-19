Капитальный ремонт школы в Лунево проверил народный десант из Химок

В состав комиссии вошли представители подрядчика, начальник управления строительства, директор школы и родители учеников. Участники осмотрели здание 1972 года постройки, где сейчас полностью обновляют кровлю, фасад и инженерные сети.

«Работ еще много, но строители идут четко по графику. Проверки с участием родителей делают процесс прозрачным. Мамы и папы видят, как преображается школа, могут напрямую задать вопросы подрядчику. Мы держим руку на пульсе, чтобы результат оправдал ожидания жителей», — отметил Валентин Герасимов.

Площадь обновленного здания составит более 8600 квадратных метров. После ремонта школа примет 800 учеников. Подрядчик заменит окна и двери, реконструирует входы, проведет косметическую отделку и установит новую мебель. Завершить работы планируют к 1 сентября.