Капитальный ремонт школы в Лобне выполнен более чем наполовину

В городском округе Лобня на улице Мирной, 24а, продолжается капитальный ремонт школы № 3 имени Героя Советского Союза В. А. Борисова. По сообщению пресс-службы регионального министерства строительного комплекса, на данный момент готовность объекта составляет 55%.

Ремонтные работы осуществляются в рамках национального проекта «Молодежь и дети» за счет бюджетных средств.

«Сейчас на объекте завершаются кровельные работы, ведутся отделочные и фасадные работы, монтаж внутренних инженерных сетей. В работах задействованы 59 специалистов и 3 единицы техники. Подрядчик приступает к чистовой отделке помещений — облицовке поверхностей плиткой, покраске стен», — сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

В ходе ремонта планируется обновить кровлю, фасад и входную группу, заменить инженерные системы, окна и двери, провести внутреннюю отделку. Для школы также закупят новую мебель и оборудование. Предусмотрена реставрация художественной росписи, посвященной Герою Советского Союза Василию Борисову. Площадь здания школы составляет 4446,5 кв. м.

Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2026 года.