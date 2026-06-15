Школу № 3 в Лобне капитально отремонтируют к сентябрю

Продолжаются работы по капитальному ремонту школы № 3 им. Героя Советского Союза В. А. Борисова в городском округе Лобня. По сообщению пресс-службы регионального минстройкомплекса, готовность объекта составляет 75%.

Ремонт ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Задачи программы соответствуют целям нацпроекта «Молодежь и дети».

На объекте задействовано более 90 человек и 2 единицы техники. Строители завершили демонтажные работы и занимаются отделкой и общестроительными работами. Параллельно ведется ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций и благоустройство прилегающей к школе территории.

Площадь объекта — 4446,5 кв. м. В здании планируется отремонтировать кровлю, утеплить и обновить фасад и входную группу. Также будут заменены системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери. Проведут внутренние ремонтные работы. Для школы закупят новую мебель и оборудование. Переделка коснется и территории учреждения.

Обновленное здание школы откроется 1 сентября 2026 года.