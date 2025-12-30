Капитальный ремонт школы в Красноармейске завершат к 1 сентября 2026 года

Красноармейск стоит на пороге преобразований в сфере образования. Здесь начался масштабный капитальный ремонт Центра образования № 1 — проект, который обещает полностью изменить облик и функционал одного из ключевых учебных заведений города, превратив его в современное пространство для обучения.

По информации Министерства строительного комплекса Московской области, подрядная организация уже активно приступила к работам. На данный момент 50% демонтажных мероприятий завершены: здание освобождается от устаревших конструкций и элементов.

В ближайшее время строители перейдут к следующему этапу — внутренней отделке и монтажу новых систем. Этот проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

Запланированное обновление Центра образования № 1 — это не просто косметический ремонт, а полноценная реконструкция, которая затронет каждую деталь здания и прилегающей территории.

Открытие обновленного образовательного центра запланировано на 1 сентября 2026 года.