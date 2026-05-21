Школу №10 в Кабанове капитально отремонтируют

На площади в 1785 квадратных метров работают около 60 специалистов. Они завершили демонтаж старых конструкций и теперь занимаются общестроительными и отделочными работами. Строители ремонтируют кровлю и фасад, монтируют новые инженерные коммуникации.

После капитального ремонта в здании школы будет обновлен фасад и крыша, заменены все инженерные сети и сантехническое оборудование. Также в школе установят современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

В ходе ремонта будут обновлены все помещения, заменены окна и двери, уложены новые полы. Работы затронут спортивный зал и пищеблок. На завершающем этапе проведут благоустройство прилегающей территории, а в школу доставят новую мебель и оборудование.

Ремонтные работы выполняются в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья и соответствуют задачам нацпроекта «Молодежь и дети».