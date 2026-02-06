Капитальный ремонт школы в Хотькове идет с отставанием

В городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа капитальный ремонт школы №5 отстает от графика. Подрядчик, заключивший контракт до конца августа 2026 года, получил две недели на устранение отставания.

Школа на Горбуновке, построенная в 1964 году, должна преобразиться: планируется обновление фасадов, инженерных сетей, ремонт внутренних помещений, установка нового оборудования и мебели, а также благоустройство территории с мини-стадионом.

Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова и депутат Мособлдумы Олег Гаджиев провели инспекцию и обнаружили, что демонтажные работы, которые должны были завершиться к концу декабря 2025 года, до сих пор не окончены. Более того, в день проверки ремонт на объекте не велся.

Оксана Ероханова подчеркнула: «Ответственные лица будут ежедневно проверять ход работ. Если за две недели ситуация не изменится, мы будем менять подрядчика. Дети 1 сентября должны пойти в школу».

Исполнительный директор подрядной организации Рустам Мукуев признал отставание, но пообещал исправить положение в ближайшее время. По его словам, количество рабочих на объекте будет увеличено, и они приступят к штукатурным работам.