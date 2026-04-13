Капитальный ремонт школы в деревне Кабаново выйдет на новый этап

В деревне Кабаново Орехово-Зуевского городского округа полным ходом идет капитальный ремонт школы № 10. На объекте трудятся 43 человека, задействован подъемный кран для разгрузки стройматериалов.

По словам начальника участка Александра Горячева, рабочие усиливают фасад здания, выкладывают перегородки и закрывают ненужные проемы. Специалисты строят новые канализационную и водопроводные сети.

Кровлю здания уже полностью демонтировали. В ближайшее время при благоприятных погодных условиях начнут монтаж новой кровли. Работы планируют выполнить максимально быстро — за 5–7 дней. Все необходимые материалы уже завезли на стройплощадку.

Школа в деревне Кабаново была открыта в 1963 году. Площадь двухэтажной постройки составляет почти 1,8 тысячи квадратных метров. В ходе капитального ремонта будет обновлен фасад здания и входная группа, заменены крыша, инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна, двери, полы и потолки. Также планируется благоустроить территорию и установить новую мебель.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети». Завершить капитальный ремонт планируют к 1 сентября 2026 года.