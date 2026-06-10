Капитальный ремонт школы № 7 близится к завершению

На данный момент строители занимаются утеплением фасада и монтажом инженерных сетей. Фасад будет выполнен по технологии «мокрый фасад»: стены зашпаклюют, установят армирующую сетку и отливы, а затем наложат декоративную штукатурку под покраску.

Внутри школы проводятся электромонтажные работы, монтаж слаботочных систем, систем вентиляции, отопления, горячего и холодного водоснабжения.

На территории школы также начались благоустроительные работы. Специалисты заложили основание для будущего спортивного ядра с игровыми площадками. В планах также ремонт дорог и тротуаров, ведущих к школе.

Ежедневно на стройплощадке задействовано 70 человек и четыре единицы техники. Все работы планируют завершить к концу лета, после чего школа будет готова к торжественному открытию.