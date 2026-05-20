Школу № 28 в селе Трубино капитально отремонтируют к концу лета

В селе Трубино городского округа Щелково продолжается капитальный ремонт средней школы № 28. По информации пресс-службы регионального минстройкомплекса, строители уже выполнили более половины от общего объема работ.

Цель капитального ремонта — повысить комфорт и удобство помещений для учащихся и педагогов, а также расширить их функциональные возможности. На площадке работают более 45 специалистов. Они занимаются монтажом СМЛ-панелей, электромонтажными работами, кладкой вентиляционных шахт на кровле, установкой вентилируемого фасада и пожарных лестниц.

Общая площадь ремонтируемого корпуса составляет 2 968,2 квадратных метра. В рамках проекта рабочие утеплят и обновят кровлю и фасады, проведут внутреннюю отделку помещений, заменят все инженерные сети, обустроят входные группы. После завершения работ в школу закупят новую мебель и оборудование, а также проведут благоустройство прилегающей территории.

Финансирование ремонта осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», которая входит в национальный проект «Молодежь и дети». Завершить все работы и передать школу педагогам планируют к августу 2026 года.