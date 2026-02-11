Капитальный ремонт школы №2 в Московской области завершится к 1 сентября 2026 года

В здании школы №2 на улице Фестивальная, дом 1А, продолжается капитальный ремонт. Строительная готовность объекта уже превысила 25%, сообщила пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.

Ремонтные работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети».

«На объекте работают 30 человек. Строители завершают демонтажные работы, ведут отделочные и общестроительные, занимаются ремонтом кровли», — проинформировала пресс-служба ведомства.

Общая площадь здания составляет 6451,7 квадратных метров. В планах — ремонт кровли, утепление и обновление фасада и входной группы, замена систем отопления, вентиляции, канализации, сантехнического оборудования, окон и дверей. Также предусмотрены внутренние ремонтные работы. Для школы закупят новую мебель и оборудование. Будут проведены работы и на территории учреждения.

Открыть обновленное здание школы планируется 1 сентября 2026 года.